Хулиганов задержали

Группа молодых людей набросилась на продавцов супермаркета, расположенного на улице Балтийской. Вчера трое парней напали на продавцов не просто так.



За несколько минут до этого хулиганы попытались украсть продукты из магазина. Сотрудники супермаркета увидели это, задержали их. Но парни, выбив входную дверь, сбежали. Спустя несколько минут они вернулись, чтобы отомстить продавцам.



— На место выехал ближайший патрульный экипаж. По прибытии на объект охранник увидел, как сотрудники магазина пытаются отбиться от молодых людей, которые набросились на продавцов; один из них схватил бутылку коньяка и стал ею размахивать. Благодаря быстрой реакции, охраннику удалось, применив силовой прием, обезвредить нападавшего и отобрать бутылку, а после надеть наручники. Второй нарушитель был также задержан, при этом он не оказал сопротивления. Задержанные переданы полиции, — рассказали в охранном предприятии «Дельта».



Выяснилось, что одному хулигану всё же удалось убежать.

