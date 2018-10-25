Любимым животным ставят памятники

Фотографии, цветы, маленькие оградки. Всё, как у людей. На выезде из Брагино в сторону посёлка Михайловский раскинулось кладбище домашних животных. Здесь лежат Мурзики, Машеньки, Ланы, Пусьяши… Некогда горячо любимые домашние животные. Настолько любимые, что их хозяева сделали для них могилки и памятники, чтобы прийти и положить цветы в день рождения или в день смерти питомца. И это не пара холмиков, а территория, по размерам сопоставимая с Советской площадью в центре Ярославля.

Могила домашнего попугайчика

Всё, как у людей

Кладбище действительно большое: от дороги вереница могил идёт в глубь лесополосы. Есть могилки попроще — с пластмассовыми оградками, а есть не хуже, чем у людей — с чугунными оградами. Вот свежая могила: кот умер 6 октября. Рядом посадили маленькую ёлку.

Совсем свежая могила

А вот недалеко могила пса. Рядом — большая фотография в рамке. И пёс смотрит с неё добрыми, но грустными глазами.

Здесь похоронили верного друга

Но весь вопрос в том, можно ли хоронить домашних животных в лесу? Тем более в близости с жилыми домами (рядом несколько десятков домов).



Прокуратура отвечает категорично: нет. Такое соседство с кладбищем домашних животных очень опасно. Это подтверждают и ветеринары.

Здесь похоронены сразу три питомца

Любимым животным посвящают стихи

— Также есть опасность, что тело животного могут раскопать собаки, утащить птицы. И тогда, если животное чем-то болело, зараза распространится по городу, — рассказал ветеринар Сергей Арбузов.

Специалисты говорят: патогенные организмы, которые могут навредить окружающей среде, живут около ста лет. А значит, кладбище рядом с жилыми домами — это источник потенциальной опасности.

Теперь нелегальным кладбищем займётся прокуратура.

Песик станет деревом

Нести своего скончавшегося питомца на такое кладбище вовсе не нужно — тело можно отдать ветеринарам, и те проведут утилизацию, как положено.

— В любой ветеринарной клинике принимают тела животных для утилизации. Мёртвых питомцев можно кремировать. Это абсолютно законно, — уточняют специалисты.

Можно даже заказать ритуальную услугу, если душа просит.

Хозяева приносят на могилы питомцев цветы

Существует два вида кремации: общая — когда сжигают несколько мёртвых животных, и индивидуальная — когда сжигается только один питомец.



Стоимость услуг

Общая кремация:

• животное до 10 кг — 800 рублей.

Индивидуальная кремация:

• животное до 5 кг — 2500 рублей;

• животное до 10 кг — 3000 рублей.

— Разница в том, что после индивидуальной кремации мы отдаём хозяевам прах животного в урне. Кроме того, мы даём семена сибирского кедра, чтобы хозяева могли высыпать прах в землю и на этом месте посадить дерево. Это так называемая реинкарнация. Все кладбища для животных, которые есть сейчас, к сожалению, несанкционированны. Сейчас мы договариваемся о том, чтобы нам выделили участок земли, который мы можем использовать под парк. Там люди буду захоранивать прах животных и высаживать деревья, — рассказывает сотрудник ритуальных услуг для животных.

В природоохранной прокуратуре заявили: данное кладбище на выезде из Брагино необходимо проверить.

— Информацию о данном кладбище для домашних животных мы направили в департамент ветеринарии Ярославской области. В соответствии с ветеринарными правилами трупы животных являются биологическими отходами. Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного обязаны обратиться в ветеринарную клинику. Ветеринар определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. Биологические отходы в зависимости от вида и состояния животного, наличия или отсутствия признаков инфекционных заболеваний утилизируют путем переработки, обеззараживают в биотермических ямах, сжигают или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах (скотомогильниках). Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны категорически запрещаются, — уточнили в природоохранной прокуратуре по Ярославской области.