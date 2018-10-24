В Ярославле с концертом GONE.Fludd выступал 3 октября

Новым гостем у журналиста Юрия Дудя на видеоканале «вДудь» стал молодой рэпер GONE.Fludd. Музыкант рассказал, что уже немного устал от своей славы, но тем не менее кайфует от происходящего. А ещё он рассказал много нового. Например, теперь он пользуется услугами врача-фониатора. И узнал о таких специалистах он после концерта в Ярославле.



— Был у нас случай в Ярославле, когда посередине концерта отключилась музыка и вообще перестала работать — работал только микрофон, — рассказал рэпер свою историю. — Прошла только половина концерта: люди были «голодными», они хотели ещё «мяса». Я зачитал три песни акапельно. Потом микрофон тоже перестал работать, и я начал кричать, чтобы меня на весь зал было слышно. Люди тоже орали, вроде всем понравилось. Но после этого я вообще не мог говорить. И врач-фониатор помогает в таких случаях — он вливает в голосовые связки специальные жидкости. И ты после этого можешь говорить и петь.



— Ты же несколько лет выступал и гастролировал. И ты не знал, что есть фониаторы? — удивился ведущий видеоканала «вДудь».



— У нас вообще всё кустарно всегда было: приезжаем, ноутбук ставим, раньше вообще через провод 3,5 мм играли, — ответил GONE.Fludd. — Просто никто не учил нас этому, спросить не у кого было.

GONE.Fludd в 2018 году взорвал интернет, после чего его прозвали рэп-открытием года. Нехарактерная для русского рэпа тематика песен и нестандартный, с уклоном во фрик-стилистику внешний вид исполнителя вызвали у публики живейший интерес. Настоящее имя — Александр Бузе. Родился в 94 году в посёлке Тучково. Сам музыкант называет Тучково подмосковным Диким Западом и говорит, что делать там было нечего.



Кстати, сам Юрий Дудь тоже нередко вспоминает Ярославль. В середине сентября он позвал своих подписчиков сюда на прогулку, а ранее расхваливал ролик про этот регион.

