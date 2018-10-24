Удар пришёлся на пассажирскую сторону. Водитель был госпитализирован

Молодая ярославна разыскивает свидетелей ДТП. 4 октября в 18:15 она попала в аварию в центре Ярославля на перекрестке улицы Свердлова и проспекта Толбухина. По информации полиции, внедорожник «Ленд-Ровер», в котором она ехала в качестве пассажира, влетел в бок «Шевроле». От удара легковушка врезалась в столб. За рулём «Шевроле» находился 45-летний мужчина. Он был госпитализирован, а пассажиры внедорожника не пострадали. У машины лишь помялась передняя часть.

Пассажиры внедорожника ищут свидетелей аварии. Они хотят доказать свою невиновность

— Может, вы или ваши знакомые видели момент до столкновения или имеете видеозапись с видеорегистратора своего автомобиля. У нас есть позиция, что физически наш водитель не мог увидеть встречный автомобиль, ввиду его высокой скорости и наличия визуального препятствия. Помогите нам с этим разобраться, пожалуйста, — просит ярославна Полина Медкова.



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