Видно, что мусор здесь сбрасывали не один день

Ярославцы нашли в лесу в районе платформы 268-й километр огромную свалку. Об этом они рассказали активистам местного отделения «Общероссийского народного фронта», а те тут же поехали с рейдом на место.



Железнодорожная платформа 268-й километр находится в нескольких километрах в московском направлении.

— Почти на всём протяжении дороги — а это более шести километров — действительно лежат кучи мусора. Это бытовые и строительные отходы, спиленные ветки деревьев. Красивейшее место, где можно бегать, кататься на велосипеде, просто прогуливаться, превратилось в огромную помойку. Смотреть на это, конечно, печально, — прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов.

В кучах мусора — бытовые и строительные отходы, спиленные ветки деревьев

После рейда активисты ОНФ нанесли восемь крупных свалок на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка» и написали письмо в областной департамент охраны окружающей среды и природопользования с просьбой принять меры по устранению нарушений экологического законодательства. Общественники также попросили руководство департамента рассмотреть возможность включить лесной массив в состав лесопаркового зеленого пояса Ярославля, чтобы избежать загрязнения этой территории в будущем.



Неподалёку от этого места недавно обнаружили нефтяное озеро. Мы уже сообщали подробности.

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