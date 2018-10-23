Возле вокзала «Ярославль-Главный» снесли популярный комплекс мини-маркетов

Чиновники мэрии Ярославля отчитались — в городе демонтируют киоски, собственники которых не привели их внешний вид к единой концепции.



— Накануне рабочие демонтировали комплекс мини-маркетов на улице Ухтомского возле железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный», торговые точки на улице Красноборской и на Московском проспекте в районе дома № 98, — рассказали в мэрии.

Всего в Ярославле заключено 648 договоров на право размещения НТО. Во всех районах города созданная мэрией комиссия по вводу в эксплуатацию новых торговых точек проводит мониторинг мест размещения и соответствие НТО единой концепции оформления.



Последнюю реформу по обновлению ларьков в Ярославле запустил предыдущий мэр Ярославля Владимир Слепцов. При нём была разработана концепция серых торговых точек с туалетами внутри и тротуарной плиткой снаружи. Тогда же в городе появилась новая популярная аббревиатура — НТО (нестационарный торговый объект). Несмотря на то, что Слепцов покинул должность градоначальника и уехал работать в Подмосковье, его дело по-прежнему живёт.

