ДТП произошло на переславской окружной дороге

Сегодня в полвосьмого утра на трассе М-8 в Ярославской области произошло ДТП. На объездной дороге около Переславля-Залесского водитель фуры «Скания» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение.



— Фура снесла шесть стоек отбойника — около 25 метров, — рассказывают очевидцы. — Водитель пострадал не сильно.



Фура снесла около 25 метров барьерного ограждения

Гораздо сильнее пострадал мотоциклист, которого в Ярославле на улице Труфанова сбила «Шевроле».

