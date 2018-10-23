В Ярославской области на трассе фура снесла 25 метров отбойника
23 октября 2018 11:56
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Сегодня в полвосьмого утра на трассе М-8 в Ярославской области произошло ДТП. На объездной дороге около Переславля-Залесского водитель фуры «Скания» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение.
— Фура снесла шесть стоек отбойника — около 25 метров, — рассказывают очевидцы. — Водитель пострадал не сильно.
Гораздо сильнее пострадал мотоциклист, которого в Ярославле на улице Труфанова сбила «Шевроле».
Фото: УПРДОР «Холмогоры»
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