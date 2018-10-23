Дети для мамы оказались способом заработка

В Ярославской области судебному приставу пришлось выехать в деревню, чтобы воззвать к совести женщины, задолжавшей своим детям полтора миллиона рублей. Детей у 37-летней мамы немало — семеро. А вот ни одного из пап нет — все разбежались, бросив их.

С мамой живут только четверо — остальных, на которых она лишена родительских прав, пристроили в приемные семьи. Но по суду женщина обязана выплачивать детям алименты. Правда, делать это она не торопилась. Да и нечем платить — женщина привыкла жить на детские пособия. Долг накопился в полтора миллиона рублей.

— Должница настолько привыкла не работать, что мысль о выходе на работу для нее стала шоком. Но пообещала поискать место для заработка, — рассказали в ярославской службе судебных приставов.

Непонятно, как она будет устраиваться на работу и на что дальше жить, женщину привлекли к административной и уголовной ответственности.



К сожалению, часто приходится писать про отцов-алиментщиков. Но бывают и такие истории, где мужчины проявляют принципиальность в этих вопросах.