Женщину ищут сразу в двух регионах

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 41-летнюю жительницы Костромы Марину Кулагину. Неделю назад женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники не знают, где она, и что с ней.

Но есть одна зацепка — женщина может быть в Ярославской области. В Рыбинске у неё может быть знакомый, к которому она могла бы поехать.

Одета Марина была в черные куртку, шапку и мужские ботинки, в синие джинсы. Волонтёры просят помощи в поисках — женщина может нуждаться в медицинской помощи.

— Просим сообщать любую информацию по телефону «горячей линии» 8–800–700–54–52 или по номеру 112, — обращаются к жителям области волонтёры отряда «Лиза Алерт».