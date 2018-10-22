Синоптики ожидают первый снег уже на этой неделе

Сегодня в Ярославле резко испортится погода. Как сообщают синоптики ярославского Гидрометцентра, к вечеру поднимется сильный ветер порывами до 15 м/с. Такая же погода будет и завтра.



Специалисты МЧС сообщили информацию метеорологов — опубликовали экстренное предупреждение, где предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях.



— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных конструкций, — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Ещё на днях в Ярославле станет заметно холоднее. Уже в ближайшую пятницу ночью температура воздуха опустится до -1 °С. И если пятницу синоптики обещают без осадков, то вот в выходные будет облачно, пойдёт дождь и, скорее всего, вперемешку со снегом. Накануне мы уже публиковали подробный прогноз.

