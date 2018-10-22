Будет громко!

Если у вас вдруг выключится телепрограмма или прервётся радиопередача, не пугайтесь — в Ярославской области пройдёт масштабная проверка системы оповещения.

24 октября с 11:00 до 13:00 включат сирены и громкоговорители.



— Предусмотрен и перехват звука радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, — уточнили в правительстве Ярославской области.



Но бояться не стоит — проверка плановая.

