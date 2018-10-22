В Ярославской области завоют сирены и прервут вещание ТВ
22 октября 2018 15:10
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Если у вас вдруг выключится телепрограмма или прервётся радиопередача, не пугайтесь — в Ярославской области пройдёт масштабная проверка системы оповещения.
24 октября с 11:00 до 13:00 включат сирены и громкоговорители.
— Предусмотрен и перехват звука радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, — уточнили в правительстве Ярославской области.
Но бояться не стоит — проверка плановая.
Фото: Александра Савельева
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