Мужчине резко захотелось покататься

В Ярославле судили 28-летнего мужчину, который украл велосипед. Случилось это в Брагино в конце мае. Молодой человек вместе со своим другом распивал спиртные напитки у себя в квартире. Проводив знакомого, пьяный молодой человек заметил у своего подъезда пристёгнутый тросом женский велосипед. Мужчина отстегнул трос и уехал кататься на чужом байке.



— Заметив пропажу велосипеда, потерпевшая сообщила об этом в отдел полиции. Патрулировавшие район полицейские нашли мужчину в районе одного из домов по проезду Шавырина, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



Мужчина свою вину полностью признал. Ранее он уже воровал велосипеды и вышел из тюрьмы в декабре прошлого года. В ближайшее время мужчина снова попадёт за решётку на два года.



Не повезло и похитителю из Рыбинска. Уж очень он захотел кушать прямо во время ограбления магазина. Вот его и поймали с поличным.