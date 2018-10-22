Никогда не выкидывайте батарейки в мусорку!

С сегодняшнего дня и до 28 октября в Ярославле можно будет бесплатно сдать использованные батарейки. Компания Duracell и челябинский завод «Мегаполисресурс» объявляют акцию «Неделя сбора батареек». Специальные контейнеры для сбора опасных отходов будут стоять на площади напротив Театра юного зрителя.



— Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы на заводе «Мегаполисресурс» с минимальным воздействием на окружающую среду, — рассказали в мэрии Ярославля.



В акции также приняли участие Казань, Новосибирск, Пермь и Рязань.

Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов — от карандашей до рельсов. Пока эти вещества находятся в батарейке, они не опасны. Но как только батарейка оказывается на мусорном полигоне, вредные вещества в её составе начинают разлагаться и отравлять почву и всю окружающую среду. Поэтому так важно утилизировать батарейки правильно.



Кстати, 28 октября на площади Юности можно будет сдать пластик, макулатуру и стекло на переработку. Также смотрите адреса, куда можно в любое время сдать мусор раздельно.