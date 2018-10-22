Афиша 76.ru: жгучие танцы на пилоне, концерт космической музыки и творческий трамвайчик

Доброе утро всем тем, кто сейчас проснулся! А это постоянная рубрика — афиша событий Ярославля на этой неделе. Скорей выбирайте, куда пойти после работы или учёбы.

Душевный спектакль «Очень простая история»

Открываем афишу спектаклем «Очень простая история» от актёров ярославского киножурнала «Компот». Это спектакль-притча, повествующий о тонкой грани между добром и злом, об опасной близости любви и смерти. О том, что люди порой бывают более жестокими друг к другу, чем животные. А животные, напротив, способны на самопожертвование ради тех, кто им дорог. На сцене также выступит звезда Волковского театра Виталий Даушев.



Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4.

Когда: 22 сентября в 19:00.

Почём: 300 рублей.



Открытие выставки «Уличные шахматы»



А так выглядит портрет фотохудожника в технике монотипия

В среду ярославцев приглашают на открытие выставки «Уличные шахматы» фотохудожника Юрия Галыбина. Интересны его фотографии тем, что выполнены они в технике «монотипия». Это такой вид печатной графики, который заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке. А полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, что делает его уникальным.



Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда 24 октября в 18:30.

Почём: бесплатно.



Гарри Топор и Тони Раут в Ярославле

Большой концерт в Ярославле устраивают два ярких популярных рэпера. Гарри Топор и Тони Раут отмечают десять лет своей совместной работы и приглашают ярославцев повеселиться вместе с ними. Мощная энергетика, дикий выплеск энергии и только лучшие треки! Успейте купить билеты.



Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4.

Когда: 24 октября в 19:00.

Почём: от 1000 рублей.



Музыканты устроили большой тур по стране

Театральная среда с шикарными актрисами Волковского



Три актрисы Волковского театра — Мария Полумогина, Ирина Наумкина и Алёна Тертова — выступят на сцене клуба «Китайский лётчик Джао Да» со спектаклем «Любые темы, кроме самых важных». Мужчины, готовьтесь понять, что творится в головах женщин. А вы, женщины, берите на заметку!

— Будет много, очень много хорошей женской, а впрочем, не только женской поэзии, а также чуть-чуть Земфиры, Пугачевой, «ДДТ» и тоненький голос аккордеона, — заинтриговали организаторы.



Где: клуб «Китайский летчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 24 октября в 20:00.

Почём: 400 рублей, а в день спектакля — 500 рублей.



Бесплатная акция «Следующая остановка»

Полтора часа по Ярославлю будет разъезжать творческий трамвай

В этот четверг ярославцев будет катать творческий трамвайчик. Полтора часа пассажиров будут развлекать певец Владимир Родионов и продюсер Екатерина Чарышникова. Лекции, душевная музыка и приятная атмосфера. Приходите, будет интересно! По всем вопросом обращайтесь к Ксении по телефону 8 999 785-53-83.



Где: остановка «Бутусовский парк».

Когда: 25 октября в 19:00.



Бесплатный концерт космической музыки

Да, есть в Ярославле классные музыканты! В этот четверг они дают свой концерт. На сцене выступит меланхоличная инди-поп группа Diamond Cola. Нежный голос солистки пробивает до мурашек, стоит только самим услышать. Закроет вечер загадочный музыкант Elias Occult. О нём, кстати, 76.ru уже писал. Илья, как и многие прославившиеся музыканты, начинал играть в переходах.



Где: клуб «Китайский лётчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 25 октября в 20:00.

Почём: бесплатно.



Вечер электроакустической музыки

Музыкант Вадим Курылёв приедет из Санкт-Петербурга

А на следующий день в арт-пространстве «Тепло» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Славится музыкант крайне самобытным представлением о музыке и поэзии. А в чем проявляется эта самобытность — узнаете на его электроакустическом концерте «На перекрестке ветра с городом».

Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда: 26 октября в 19:00.

Почём: 300 рублей, а в день концерта — 500 рублей.



Бесплатные экскурсии в музее

Музей истории города приглашает ярославцев на бесплатные экскурсии по выставке «Они правят миром». Вам расскажут и покажут историю России в монетах и банкнотах. Но не забудьте предварительно записаться по телефону 30-41-75. Выставка будет открыта до 1 декабря.



Где: Музей истории города, Волжская набережная, 17.

Когда: по средам и пятницам в 15:00 и в четверг в 12:00.

Жгучие танцы на пилоне

Танец на пилоне сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики

Вот это грация! Вот это гибкость! В пятницу девушки устроят горячее шоу — танцы на пилоне, воздушных полотнах и даже на воздушном кольце! Будет интересно не только мужчинам. Успейте купить билет.



Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4.

Когда: 26 октября в 18:00.

Почём: 850 рублей.