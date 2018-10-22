Пассажир забрал сотовый телефон

В Ярославле молодой мужчина ограбил таксиста.



24-летний ярославец вызвал такси. Во время поездки он заметил, что сотовый таксиста лежит рядом с коробкой переключения передач. Доехав до нужного места, пассажир вышел вместе с телефоном.



— Ущерб составил более 12 тысяч рублей. Полицейские задержали 24-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о том, как мужчина обманул таксиста на несколько тысяч рублей.