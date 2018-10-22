В ДТП пострадали пять рабочих

Стали известны подробности ДТП с участием служебной маршрутки, в которой ехали рабочие одного из ярославских предприятий.



Изначально сотрудники полиции сообщили, что маршрутка врезалась в грузовик «Хино».



— По предварительной информации, столкнулись микроавтобус «Пежо» под управлением 29-летнего мужчины и автомобиль «Хёндай» под управлением 60-летнего мужчины. 45-летний водитель грузовика, чтобы уйти от столкновения с машинами, съехал в кювет, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Возможно, именно этот поступок водителя грузовика позволил избежать более печальных последствий. В результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса. После осмотра врачи отпустили их домой.

