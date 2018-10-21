Ночная трагедия: в Ярославской области заживо сгорел молодой мужчина
21 октября 2018 15:45
4 230 1
Сегодня ночью в Рыбинске произошла трагедия: в пожаре погиб молодой мужчина. В 01 час 19 минут огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Толбухина. Пожарные прибыли на место практически сразу же.
— В 01 час 27 минут была объявлена локализация. В 02 часа 30 минут пожар был полностью потушен, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
В квартире спасатели обнаружили 32-летнего мужчину. Он был уже мёртв.
Причины пожара выясняются.
Ранее мы рассказывали о другом крупном пожаре в Рыбинске. Там сгорел дедушка.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru