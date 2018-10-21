Тело обнаружили в квартире

Сегодня ночью в Рыбинске произошла трагедия: в пожаре погиб молодой мужчина. В 01 час 19 минут огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Толбухина. Пожарные прибыли на место практически сразу же.



— В 01 час 27 минут была объявлена локализация. В 02 часа 30 минут пожар был полностью потушен, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



В квартире спасатели обнаружили 32-летнего мужчину. Он был уже мёртв.



Причины пожара выясняются.



Ранее мы рассказывали о другом крупном пожаре в Рыбинске. Там сгорел дедушка.