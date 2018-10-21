Водитель уехал с места ДТП

Пешехода, которого сегодня рано утром сбили в Ярославской области, опознали родные. Погибшим оказался 29-летний мужчина. Авария произошла рано утром в Ростовском районе рядом с поворотом на Поречье. Пешеход погиб на месте. Водитель с места ДТП уехал.



— Сотрудники ГИБДД проводят поисковые мероприятия. Очевидцев данного происшествия просим позвонить в дежурную часть по телефону 30-10-10, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

