Водителя, насмерть сбившего пешехода в Ярославской области, объявили в розыск
21 октября 2018 12:44
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Пешехода, которого сегодня рано утром сбили в Ярославской области, опознали родные. Погибшим оказался 29-летний мужчина. Авария произошла рано утром в Ростовском районе рядом с поворотом на Поречье. Пешеход погиб на месте. Водитель с места ДТП уехал.
— Сотрудники ГИБДД проводят поисковые мероприятия. Очевидцев данного происшествия просим позвонить в дежурную часть по телефону 30-10-10, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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