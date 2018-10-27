Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов в этом году поднялся до заместителя председателя

Заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов встретился с журналистом 76.ru Михаилом Контуевым и стал первым участником нового стрим-шоу «Две головы лучше». Он рассказал о работе депутатов — той, про которую не расскажут по телевизору.





50 тысяч — первый шаг к мандату

Антон пришёл в политику в 19 лет

Антон рассказал, что в политику пришёл в 19 лет. Стал депутатом Семибратовского сельского поселения в 2009 году. А уже в 2013-м стал депутатом Ярославской областной думы. В этом году переизбрался снова



— Давай посчитаем твои деньги. Сколько обычно тратят на выборы? Вот если я хочу стать депутатом, сколько мне надо запасать?



— На свою первую предвыборную кампанию я потратил около 50 тысяч рублей: изготавливал газету, листовки и календарики.

— В 19 лет достал из своего личного кошелька 50 тысяч рублей?



— Да, я копил. Я в то время уже начинал работать и работал довольно-таки неплохо. Родители тогда не поддержали мою идею. Тогда ещё смешной случай у нас дома произошёл. Я хотел в торжественной обстановке объявить о своём намерении идти в большую политику. Собрал семью — сказал маме и папе, что мы приедем вместе девушкой (позже Антон и Эльвира поженились, сейчас они воспитывают сына и дочку). Собрал, значит, всех своих самых близких людей и объявил, что буду баллотироваться. После этого было такое ощущение, что мои родственники немного недовольны. И только через несколько лет они мне объяснили — они думали, что я буду Эльвире руку и сердце предлагать, а я такую глупость сделал.



Цена элитного мандата



Капралов не всегда сидит в кабинете — у него много работы «в полях»

— Хорошо. А какие деньги ты тратишь сейчас, чтобы занимать нынешний пост?



— Порядка 30 тысяч рублей. Либо трачу, либо откладываю, чтобы потом потратить.

— На что тратишь?

— В первую очередь, деньги уходят на связь с округом. Часть денег нам компенсирует дума — это аренда помещения для приёма граждан в округе и несколько ставок помощников, которые работают на территории. Всё остальное: информация о своей деятельности, дела в округе — из своего кармана.



— Какие дела-то?



— Я в течение пяти лет провожу в своём округе конкурс на лучший двор. Каждый год пытаюсь аккумулировать все средства: и областные, и районные, и спонсорские, и личные. В итоге поставили детское игровое оборудование во дворах Ростова и Семибратово. За четыре года мы благоустроили около 80 дворов, и в этом году сделаем ещё 15. Если говорить о совсем последних вещах, то я бы не хотел это афишировать.



— А предвыборная кампания в какую сумму обошлась?



— Дорого. Скажу так — пока ещё до сих пор мы подводим все итоги.



— Эта сумма в миллионах?



— Ну, да. Порядка миллиона.



— Значит, кучу денег потратил ради мандата. А как это всё возвращается — сколько здесь платят?



— В этой должности я зарплату ещё не получал. Для меня это будет некий сюрприз, потому что я не знаю, сколько здесь буду получать. Могу сказать, сколько я получал в прошлом созыве, будучи заместителем председателя комитета. Выходило около 70 тысяч рублей в месяц. Это уже со всеми надбавками и премиями.



Забрал Путина с помойки



Депутат летом любит погонять на велосипеде, а зимой — на лыжах

— У тебя в кабинете фан-уголок президента Путина: большой портрет, маленький... Всего три Владимира Владимировича. Что за иконостас?



— На самом деле это не совсем портрет — это плакат. В 2012 году была избирательная кампания и такие плакаты использовались в качестве пресс-воллов. Когда сделали новые, то старые складывали и каким-то образом потом утилизировали. Я увидел это и попросил: «Дайте мне один». Он висел у меня в прошлом кабинете, решил его и сюда перенести. Хороший баннер, правильные слова (под фотографией написано «Нас объединяет Россия»). Президента я уважаю. Считаю, что он много сделал полезного для нашей страны. И поддерживаю тот курс, который сейчас есть.



В думе надо думать



Антон с женой Эльвирой воспитывают сына и дочку

— Что такое депутат в представлении обычного человека? Я тебе расскажу. Вы сидите в кабинетах, шуршите бумажками, иногда собираетесь в большом зале и нажимаете кнопки, голосуя за законопроекты. В остальное-то время вы чем занимаетесь?



— Я прихожу на работу в 8:30. Иногда немного опаздываю, когда дети зубы чистить не хотят, и прихожу в 8:40. Первым делом заглядываю в папки, которые лежат на столе. Там бумаги на подпись, с которыми нужно ознакомиться. То, что депутаты собираются раз в три месяца, нажимают кнопки и расходятся — это миф. Такая работа идёт каждый день. Даже по одному законопроекту нужно получить порядка пяти-шести заключений. И то, если всё гладко. Кроме помощников, у нас есть аппарат: юристы, аналитики... Они собирают информацию и дают её нам для принятия решения. Сложность ещё в том, что у большинства из нас округа находятся далеко от самого здания думы. Если надо куда-то ехать — сяду и поеду.



— Давай попроще. Представь, если бы у тебя сын спросил: «Папа, чем ты весь день занимался на работе?», ты бы как ответил?



— А мы такое практикуем. Я как раз приезжаю домой с работы около девяти вечера, дети как раз накупались, и я укладываю их спать. Прочитаю сказку, а потом мы рассказываем друг другу, как прошёл день. Сын говорит про свои дела, а я про свои. И как-то он спросил: «Пап, а что ты делаешь?» — «Я езжу на работу» — «А где ты работаешь?» — «В думе» — «Значит, ты много думаешь?» — «Да» — «А о чём ты думаешь?»... Мы много о чём здесь думаем. Наша основная задача — представлять интересы жителей Ярославской области. Скоро начнется рассмотрение бюджета на следующий год. А это несколько сотен страниц, а на каждой из них — судьба конкретных людей, учреждений, профессий; кто будет какую зарплату получать, где будут делать ремонт и так далее. И нам нужно будет до нового года всем договориться, каким образом мы будем жить в следующем году.



Ждём отмашки федералов



Областные депутаты ждут решения от депутатов Госдумы, чтобы начать рассматривать бюджет

— Есть опасения, что бюджет будет принят впопыхах. Обычно к концу лета уже известны основные моменты, а в этот раз ещё конь не валялся.



— В прошлом году мы к этому времени понимали, какие у нас будут расходы и какие доходы. В этом году таких данных пока нет. Ждём, пока в Государственной думе обсчитают 12 основных направлений, которые обозначил президент (уже начали: рассмотрели в первом чтении. — Прим. ред.). Там есть и дороги, и образование, и медицина, и городская среда.



— То есть такая же картина во всех регионах?



— Да. И поэтому вносить бюджет пока смысла нет, потому что мы пока не понимаем, какие задачи на федеральном уровне нам будут поставлены.



— Вопрос от зрителя: пользовался ли ты служебным положением, размахивал ли «корочками», чтобы чего-то добиться?



— Честно скажу, что нет. Единственное, я «корочку» достаю, когда нужно пройти в то или иное учреждение. Когда-то можно паспорт показать, а иногда нужен документ, что ты депутат.



За закрытыми дверями

В Ярославской областной думе в этом году стало больше депутатов от оппозиционных партий

— Состав областной думы в этом году сильно изменился — раньше были почти одни единороссы, а теперь оппозиции поприбавилось. Какие ты видишь в этом плюсы и минусы?





— Минусы для той партии, которую я представляю (Антон Капралов — член партии «Единая Россия»), очевидны. Теперь не так много наших депутатов, больше стало тех, кто представляет оппозицию. А это означает, что нам надо будет более тесно работать с представителями оппозиции. Уверен, что мы здесь все взрослые люди и будем находить взаимное понимание по всем моментам, даже спорным. Собственно, дума — это место для дискуссий. И, думаю, теперь дискуссий станет больше.



— Есть ощущение, что перед выборами партии-конкуренты кричат громко, а потом садятся и все дуют в одну дуду. Ну ведь редко кто выскажется против, разве не так?



— У нас вот как раз самые жаркие дискуссии возникают именно на внутренних заседаниях, где нет камер и журналистов. И пока мы не примем решение, как голосовать «на думе», мы сидим за запертой дверью и не расходимся. Иногда у нас бывают очень разные мнения. Но, когда решение принято, начинает действовать партийная дисциплина. И в зале заседаний мы уже голосуем так, как решила фракция. Фракции почти всегда проходят шумно и бурно. До мордобоев, конечно, не доходило, но оскорблений было очень много.



— Что сделает фракция с депутатом «Единой России», который проголосует «на думе» не так, как решили за закрытой дверью.



— Всё это прописано в документах — положении о фракции. У нас есть два типа депутатов: те, которые прошли по одномандатным округам, и попавшие в думу по партийному списку. Если кто-то принимает решение не такое, как было принято, то он исключается из фракции. Если он одномандатник, то он остаётся обычным депутатом, а если он списочник, то он лишается и депутатского мандата.



Кому поможет депутат



Капралов не в силах решить все вопросы, но готов выслушать каждого

— Понятно. И напоследок вот такой вопрос. Люди часто ходят к депутатам за помощью и возвращаются со словами: «Не помог, развернул с порога». Депутаты же часто говорят: «Да к нам ходят со всякой фигнёй». Разъясни, с какими вопросами стоит идти к депутату, а с какими нет? И как нормальный депутат должен реагировать на жалобы людей?



— Ходить, наверное, можно с любыми вопросами, но не всегда есть возможность помочь. Я такие истории иногда слышал: про предательства, подставы... Даже от самых близких родственников. У меня основная специализация — это помощь юридическая: я помогаю людям писать исковые заявления, обращения. Если необходимо, то составляю и свои депутатские заявления. Из всех людей, кто ко мне обращается, только 30–35% по моим полномочиям.



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