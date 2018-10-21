Две девочки попали в больницу

В ДТП в Тутаевском районе пострадали две девочки.



Авария произошла вчера в 16:25. «Шкода-Рапид», за рулём которой была 39-летняя женщина, врезалась в ВАЗ-21099.



— В результате ДТП 37-летняя пассажирка ВАЗа получила ушибы. 12-летняя и 8-летняя девочки были доставлены в больницу. Позже одного ребёнка отпустили домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.

