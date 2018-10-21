Водитель иномарки не заметил машину скорой помощи

Час назад в Ленинском районе легковушка на большой скорости влетела в машину скорой помощи. ДТП случилось на улице Добрынина, недалеко от перекрестка с улицей Угличская. Очевидцы рассказали, что иномарка «БМВ» мчалась в сторону улицы Угличская. Внезапно из двора выехала машина скорой помощи. Водитель легковушки надавил на педаль тормоза: визг раздался по всей округе. Но аварии всё же не избежал.



— «Бэха» летела здорово, визг был долгим. Водитель иномарки ехал в сторону центра, а скорая выезжала со двора. Ей выписали штраф, — рассказал ярославец Александр Носов.



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