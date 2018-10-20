Рыбинск уже успел стать местом рекордных стартов путешественника

На днях Рыбинск посетил известный российский путешественник Фёдор Конюхов. Он приехал в Ярославскую область, чтобы посмотреть за ходом работ: сейчас на судостроительном заводе «Вымпел» конструируют яхту для его очередного мирового рекорда. Судну дадут имя «Фёдор Ушаков» и поговаривают, что оно станет самым большим в своем роде.

— Первоначальную длину в 75 метров решено увеличить до 76, что совпадает с автомобильным кодом Ярославской области. Это будет своеобразным сигналом о месте строительства судна и благодарностью ее создателям, — рассказали в администрации Рыбинска.



Сейчас яхту проектируют и скоро будут закладывать судно. А ещё путешественник волновался, прижился ли его молодой дуб и белочки, выпущенные им в Волжский парк весной. Животные освоились и даже не боятся людей. Фёдор Конюхов пообещал вернуться в Рыбинск с новыми кормушками для подшефных.



Судя по улыбке путешественника, дуб его не разочаровал

Именно Рыбинск в 2017 году стал местом рекордного старта путешественника. Тогда Конюхов пролетел на воздушном шаре 55 часов. Его рекорд не могут побить до сих пор.