Ярославцам надоело смотреть на раскиданный мусор

Неравнодушные ярославцы решили устроить субботник: очистить от мусора Ляпинский бор в Нижнем посёлке Заволжского района. Но не весь бор, а лишь участок между улицей Межевая и дворцом культуры «Энергетик».



— Организатор и участники — это жители, которые хотят, чтобы места близ их домов и мест прогулок были чистыми от мусора и радовали глаз. Чтобы дети понимали, что нормально — это когда чисто, — заявила организатор Наталия Ерёмина.



Если вы хотите помочь привести в порядок Ляпинский бор, а заодно подышать свежим осенним воздухом, то приходите завтра в 10:30 на перекрёсток улиц Клубная и Межевая. Мешки и перчатки вам выдадут.

А после субботника можете сдать мусор раздельно, ведь в Ярославле появились контейнеры для сбора стекла, бумаги, металла и пластика. Адреса, куда сдавать.

