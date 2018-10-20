У Елены не было конфликтов и проблем со здоровьем

В Ярославле ищут 29-летнюю Елену Жулину и её 6-летнего сына. Семья беспокоится: Елена больше недели не выходит на связь. Периодически она заходит «ВКонтакт», но на сообщения и звонки не отвечает.



— Мы уже всех друзей обзвонили, но они тоже не знают, где Лена. Она 12 числа отработала, забрала сына из садика и больше её никто не видел, — рассказала родная сестра пропавшей Лилия Жулина.



Девушка не выходила на работу уже неделю. Родные и представить не могут, из-за чего ушла Елена. Конфликтов с семьей и с другими людьми у неё не было. Она вместе с маленьким сыном жила у бабушки. Часто навещала свою сестру Лилию после работы и вела себя как обычно. С отцом сына Елена не была расписана. Мальчик никогда не видел своего отца.



— У него криминальное прошлое. Он воровал, но не сидел. Недавно его знакомые звонили Лене и сказали, что он пропал. Я спросила у сестры: «А тебе-то что?». Она ответила: «Да так, ничего». Но не думаю, что она уехала его искать. Они не виделись шесть лет, — говорит Лилия.



Приметы Елены Жулиной: рост примерно 160 сантиметров, немного сутулится, блондинка. Была одета в голубую короткую куртку, розовые штаны и салатовые кроссовки. Сын ростом примерно 110 сантиметров, был одет в синюю куртку, спортивные штаны и тёмную шапку.



Кто видел Елену и её сына или знает, где они находятся, просьба сообщить по телефону сестре пропавшей, Лилии 8-962-209-13-15 или в редакцию 76.ru, написав в личку или на почту. Можно позвонить в редакцию по номеру 59-99-90.

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