Видимо, женщина так спешила, что не успела добежать до пешеходного перехода

На камеру видеорегистратора попала молодая мама, которая перебегает дорогу в неположенном месте. Это было в Заволжском районе Ярославля на улице Серго Орджоникидзе вчера в два часа дня. На кадрах видно, как молодая женщина буквально бросается под колёса машины. Одной рукой она везёт коляску, а другой — держит мальчика. В один момент, школьник пугается звука затормозившей машины и притормаживает. А женщина тянет его за руку и даже не смотрит в сторону легковушки.



На ролик моментально отреагировали ярославцы. В группе «Жесть Ярославль» разразилась целая дискуссия: кто-то кинулся защищать водителя, а кто-то оправдывает поступок молодой мамы. И у каждого свои весомые аргументы.



— Вот из-за таких родителей потом и дети так же под колеса бросаются, — ругается Алёна Глаголина. — Мы так один раз чуть из-за папаши с детьми на окружной в кювет не улетели. Второй раз у Политеха из-за мужиков каких-то, которые решили, что надземный переход для слабаков.

— Если увидите её, то дайте ей по башке за меня, — злится автор видео.

— Я никого не сужу и не собираюсь. Тут собралась секта законопослушанцев и чуть ли не распяли «героя ролика». А кто вам право-то дал? Какое право-то имеете так оскорблять? Умники нашлись. Ну прошла она так, так выскажи ей лично, в группе-то зачем ныть? Каждый отвечает за свою жизнь и жизнь своих детей, — высказалась Надежда Потапова.

Ну куда же так спешить? Совсем недавно сбили 18-летнего парня, который неожиданно выскочил из-за столба. А месяц назад на видео попало, как в Ярославле легковушка сбила школьницу. Девочка ни с того ни с сего бросилась под машину.