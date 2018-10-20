Ноябрь всё ближе, и листочки быстро опадают

Доброе утро, любимый город! А доброе оно, потому что настали долгожданные выходные. Чем заняться в эти дни? Ответ вы найдёте в афише от 76.ru. Приятных вам выходных!

Семейный праздник «Ярмишка»

И открывает афишу выходного дня ежегодный семейный фестиваль «Ярмишка». Это отличный повод провести два дня вместе со своим ребёнком. Вас ждут игровые площадки, конкурсы, розыгрыши призов, школа будущих мам и театральные выступления. А гостем праздника будет известный детский писатель Анастасия Орлова.



Где: ТРЦ «Рио», Тутаевское шоссе, 1.

Когда: 20–21 октября с 10:00.

Бесплатно.



Будет весело и интересно всей семье

Сенсорный день в Ярославле



Это необычное событие для всей семьи! В программе мероприятия будут мастер-классы и игра из нескольких зон. В зоне «Вдохни» дети и их родители будут различать запахи. В зоне «Послушай» придётся очень много слушать как себя, так и других. В следующей зоне можно будет попробовать вкусные десерты и напитки, послушать веселую музыку и просто отдохнуть. А зона «Потрогай» — конечно же, самая большая.

— Характерной узнаваемой особенностью сенсорного дня являются всем полюбившиеся фасолевая и рисовая песочницы. Всех ждёт большое количество всевозможных тактильных ощущений, а вместе с этим огромное количество идей для игры с ребенком, — рассказали организаторы.

Где: ДК им. А.М. Добрынина, проспект Ленина, 24а.

Когда: 20 октября с 10:00 до 14:00.

Стоимость семейного билета — 590 рублей, а за каждого последующего члена семьи — 150 рублей.



Встреча с Борисом Грачевским

Папа «Ералаша» проведёт творческую встречу

— Мальчишки и девчонки, а также их родители! С создателем «Ералаша» познакомиться не хотите ли?



Сегодня и только один день в Вятское приезжает Борис Грачевский. Проведёт творческую встречу и ответит на все вопросы. Кстати, детям до 16 лет — бесплатно.

Где: историко-культурный комплекс «Вятское», село Вятское.

Когда: 20 октября в 16:00.



Встреча с писателем Андреем Васильченко

Историю Ярославля нужно знать

В этом году исполнилось 100 лет ярославскому мятежу. Длился он три дня, и за это короткое время наш город сильно пострадал: разрушено много зданий и погибло много людей. Ярославское восстание стало предпосылкой начала Гражданской войны в России. Именно об этом неприятном событии в истории страны и города написал автор Андрей Васильченко. Сегодня будет презентация его книги «Ярославский мятеж».



— Долгие годы исследованиями событий июля 1918 года занимались местные энтузиасты. Эта книга является своеобразным итогом их работы и освещает историю ярославского мятежа с максимально объективных позиций, — написал автор.

Где: магазин «Читай-Город», ул. Первомайская, 29/18.

Когда: 20 октября в 17:00.

Бесплатно.



Концерт группы Anacondaz

Совсем недавно группа выпустила шестой альбом

Хип-хоп-группа устроила большой тур по городам России и презентует свой новый альбом «Я тебя никогда». Сегодня они дают концерт в Ярославле. Эта российская группа успела выпустить пять альбомов, экранизировать более двух десятков своих песен и отыграть сотни концертов.





Где: клуб «Китайский Лётчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 20 октября в 18:00.

Стоимость: 1300–1800 рублей.



Соревнования по фигурному катанию

В это воскресенье в Ярославле пройдут открытые соревнования по фигурному катанию среди взрослых любителей. На льду Дворца спорта «Торпедо» сойдутся ярославские спортсмены и фигуристы из разных городов.



— Наши участники еще раз подтверждают, что начать заниматься можно в любом возрасте: возраст спортсменов от 13 и старше 60 лет. В Ярославль приедут гости из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, — рассказали организаторы соревнования.



Где: ДС «Торпедо», ул. Чкалова, 20.

Когда: 21 октября в 9:30.

Бесплатно.

Скоро зима, пора готовиться к зимним видам спорта

Соревнования по спортивным танцам

Параллельно с танцами на льду в Ярославле будет проходить традиционный межрегиональный турнир «Открытый кубок Ярославской области по спортивным танцам». Танцевать будут все! С 10 утра соревноваться будут начинающие, с часу — дети и юниоры. А уже с 16:00 на танцпол выйдут пары всех возрастов, у которых высокий класс в этом виде спорта.

Где: СОК «Атлант», ул. Павлова, 2.

Когда: 21 октября в 10:00.

Бесплатно.



Мастер-класс по пошиву тряпичного медвежонка

Мальчишек и девчонок приглашает к себе в гости, пожалуй, самый милый музей города — «Мой любимый мишка». В программе экскурсия по музейным залам и мастер-класс по пошиву мягкого тряпичного медвежонка. Организаторы предупреждают, что возраст участников — от семи лет и выше или с пяти лет, но помогать уже будут родители, так как нужно будет работать острой иголкой.

Где: музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8.

Когда: 21 октября в 13:00.

Стоимость: 150–250 рублей.



Вечер органной музыки

Под конец выходных устроим себе музыкальный вечер

Закончим эти прекрасные выходные вечером органной музыки. В ярославской филармонии состоится концерт «Орган в 4 руки и 4 ноги». Музыканты исполнят произведения великих композиторов, а также увертюру из знаменитого кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Где: Ярославская государственная филармония, ул. Максимова, 13.

Когда: 21 октября в 18:00.

Стоимость: 200–350 рублей.