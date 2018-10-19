У него трудный период в жизни: в Ярославле нашли пропавшего хоккеиста
19 октября 2018 21:43
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Пропавший несколько дней назад житель Рыбинска нашёлся в Ярославле. 47-летний Андрей Колесов приехал в Ярославль, снял квартиру, и перестал выходить на связь с 16 октября. Сегодня его нашли волонтёры отряда «Центр-Спас».
— Его нашли благодаря свидетельским показаниям. Он был недалеко от своей съемной квартиры, — рассказали в «Центр-Спас».
Мужчина в порядке, находился во Фрунзенском районе. Как рассказал он сам, у него сложный период в жизни и он хочет что-то изменить в ней. В прошлом Андрей Колесов - хоккеист. Он играл в ярославской команде, когда та ещё называлась «Торпедо», а также в московском ЦСКА.
Фото: Центр-Спас
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