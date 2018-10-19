На Монеточку раскупили все билеты

Популярная певица Монеточка, чей концерт в Ярославле должен был состояться завтра, 20 октября, не приедет. Выступление на эту дату отменили. Об этом сообщили организаторы.

— Мы вынуждены перенести концерт в связи с болезнью Монеточки. Состояние за дни отдыха не стабилизировалось, несмотря на постоянные походы к врачу и процедуры, — сообщают продюсеры.

И уточняют: концерт всё же состоится, но теперь уже в 2019 году. Все билеты будут действительны. А те, кто захочет сдать билет, смогут спокойно это сделать.



— Для возврата билетов обращайтесь в места приобретения. Чтобы вернуть электронные билеты, купленные на сайте Monetochka.live, обратитесь в службу поддержки: 8 (800) 550-78-18 или Написать письмо . Возврат билетов будет осуществляться с 29 октября! — сказали организаторы.



В Ярославле на концерт Монеточки были раскуплены все билеты. Не обошёл вниманием ставшую знаменитой певицу и известный музыкальный критик Артемий Троицкий, который тоже недавно приезжал в Ярославль. Его мнение о Монеточке.