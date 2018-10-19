В Рыбинске 1,5 года восстанавливали практически из руин одно из старейших зданий города — дом Шемякиной. Стоимость реставрации трёхэтажного особняка составила 50 миллионов рублей, деньги нашлись в федеральном бюджете: их выделяли Рыбинской епархии. Восстановленное историческое здание отдадут под использование церкви.

— Сейчас можно сказать, что мы сделали невозможное. Стены пришлось собирать по кусочкам. Чтобы сохранить историческую кладку, третий этаж «подвесили» на поддерживающие конструкции и подводили стену под него. Сложные инженерные работы проводились и на фасадной стороне, и на западной с ее сложной изломленной конфигурацией. Сейчас это здание — наша архитектурная гордость, — рассказала архитектор-реставратор и научный консультант работ Наталья Гончарова.

Дом Шемякиной состоит из двух зданий, построенных с разницей почти в 50 лет. Это и подчеркнули в фасаде, выбрав такие яркие и контрастные цвета. До 2017 года дом, являющийся региональным памятником, находился в аварийном состоянии. Половины здания практически не было: были разрушены стены и внутренние перекрытия, а от крыши остались только обломки стропильной системы, покрытые грибком и гнилью.

Исторический дом спасли от гибели за счёт федерального бюджета

Теперь здание будет использовать Рыбинская епархия

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