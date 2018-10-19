В Ярославской областной думе позволяют себе дорогие траты

Депутаты Ярославской областной думы знают о доходах и расходах регионального бюджета всё. Ежегодно они принимают главный финансовый документ области, до деталей обсуждая каждую копейку, которая пойдёт на социальную сферу или экономику. Однако есть затраты, о которых вслух не говорят. Например, на проведение представительских мероприятий облдумы.



Мы заглянули на портал госзакупок и изучили, на что тратит деньги Ярославская областная дума. Оказалось, что от регионального Заксобрания объявляли два аукциона на организацию праздников для депутатов. Общая сумма расходов (по начальной цене аукциона) на этот год — 2,128 миллиона рублей. Один из аукционов выиграла туристическая фирма.



— Наше агентство выиграло конкурс на сопровождение официальных представительских мероприятий Ярославской областной думы, мы обслуживаем думу в этом году и действуем по заданию заказчика, — рассказала директор фирмы «МБС-тур» Татьяна Лещёва. — У меня есть определенные принципы работы с клиентами, и я имею право вам размер контракта не называть.



Для депутатов областной думы организовывают роскошные фуршеты

Мы сами посмотрели: один контракт разыгрывали на 755 тысяч рублей, другой на 1,373 миллиона рублей. В эти деньги входят официальные мероприятия для депутатов думы, организация торжественных и официальных обедов, фуршетов. А также встреча и сопровождение делегаций с фуршетами и обедами и ресторанным обслуживанием.



— Меню официальных обедов должно включать: холодные закуски (не менее пяти наименований на человека); не меньше трёх наименований салатов на человека, не менее трёх наименований горячих закусок на человека, второе горячее блюдо с гарниром (не менее трёх наименований на человека), фруктовые вазы, алкогольные напитки (не менее восьми наименований, 0,5 литра на человека), чай, кофе, десерт, — значится в документе.

Также по этой закупке предусмотрен транспорт повышенной комфортности на выездные мероприятия, экскурсовод при необходимости и закупка сувениров с символикой облдумы.



В рамках этих действующих контрактов депутаты прошлого созыва областной думы отпраздновали завершение своей работы. Погуляли с шиком: на 50 депутатов потратили почти полмиллиона рублей.

Информация об исполнении контракта опубликована на портале Госзакупок

От комментария по этой теме в аппарате областной думе отказались.