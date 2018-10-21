На улице Корабельной сбили пешехода

На этой неделе произошло много происшествий. Но особенно много было ДТП. От курьёзов до серьёзных аварий– смотрите в нашей подборке топ-5 ДТП за неделю.



1. 15 октября в Брагино произошло ДТП, которое долго обсуждал весь город. Трактор на огромной скорости решил пролететь перекрёсток улицы Колесовой и Ленинградского проспекта. Опасный маневр закончился плачевно — трактор завалился набок посреди дороги. К счастью, никто не пострадал.

Трактор летел на бешеной скорости

2. 16 октября в Рыбинском районе КАМАЗ столкнулся с иномаркой «Тойота». В «Тойоте» ехала семья: за рулём 42-летний мужчина и две пассажирки — молодая женщина и двухлетняя девочка.

Женщина и её дочка попали в больницу

— В результате ДТП женщина и девочка госпитализированы. Водитель иномарки отпущен на амбулаторное лечение. Все пострадавшие — жители Рыбинска, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области



3. 17 октября на улице Корабельной в Ярославле сбили пешехода. Удар получился таким сильным, что лобовое стекло на машине оказалось раскурочено, а крыша вдавлена.

Пешеход выскочил неожиданно

— Молодой человек перебегал дорогу, выскочил из-за столба, был в телефоне, по сторонам даже не смотрел, — рассказали очевидцы.



18-летний ярославец с тяжёлыми травмами попал в больницу.



4. 17 октября вечером в Ярославле на улице Угличской у 31-го дома столкнулись машины «Дэу-Нексия» и ВАЗ-2114. За рулём иномарки был 37-летний мужчина. А в отечественной легковушке — 18-летний парень. С ним же ехали две 21-летние девушки.



— В больницу доставлен водитель автомобиля ВАЗ-2114, который нуждается в амбулаторном лечении. Пассажирки госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Очевидцы сообщили, что 18-летний парень был пьяным.



5. 19 октября на трассе в Ярославском районе маршрутка с рабочими столкнулась с грузовиком. Пять человек получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

