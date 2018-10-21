Дарья — лицо модной марки Fendi

Известная на весь мир супермодель из Ярославля Дарья Коновалова, которая несколько раз снималась для обложки журнала Vogue, всегда приковывает к себе внимание. И дело не только в красоте и стройном теле. Дарья обожает яркие и экстравагантные наряды. Мы посмотрели гардероб супермодели и составили рейтинг самых необычных и вызывающих нарядов.



1. Спортшик

Даша постоянно перемещается по свету, поэтому ей нужна удобная одежда. А вот от любимых каблуков она отказаться не может. Так что Дарья решила сочетать туфли и спортивные наряды.

2. Яркие ботильоны-носки

Даша — лицо модного дома Fendi. Она смело сочетает яркие цвета и необычные принты.

Даша любит смелые образы

3. Секс и леопардовые принты

У Даши великолепное тело. Она подчёркивает все свои достоинства обтягивающими нарядами. На ней замечательно смотрятся чёрный топ и леопардовая юбка.

4. Девушка-ковбой

Не каждая может так сексуально носить ковбойские сапоги. Но Даше это удаётся.

5. Дорого-богато

Ещё один смелый и сексуальный образ — обтягивающий топ, расшитый крупными камнями. Смотрится изумительно.

6. Блёстки и шнуровка

На дне рождения старшей дочери Даша тоже выглядела очень смело. Она появилась в ярком боди и сапогах, напоминающих чулки-сетку.

7. Дерзкая и красивая

Дарья выходит в свет зачастую в очень откровенных нарядах. Как, например, в этом красном комбинезоне, который практически не оставляет простора для фантазии.

8. Бархатные ботфорты

Ботфорты — главный тренд сезона 2017–2018. У Дарьи множество вариантов такой обуви. Бархатные ботфорты, пожалуй, самые эпатажные в её гардеробе.

9. Сети

С такой фигурой даже полупрозрачное платье-сетка выглядит ослепительно.

10. Супермини

Платье-свитер и снова ботфорты. В таком виде Дарья прогуливалась по Нью-Йорку.