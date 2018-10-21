Бархатные ботфорты и каблуки со спорткостюмом: 10 экстравагантных нарядов ярославской супермодели
Известная на весь мир супермодель из Ярославля Дарья Коновалова, которая несколько раз снималась для обложки журнала Vogue, всегда приковывает к себе внимание. И дело не только в красоте и стройном теле. Дарья обожает яркие и экстравагантные наряды. Мы посмотрели гардероб супермодели и составили рейтинг самых необычных и вызывающих нарядов.
1. Спортшик
Даша постоянно перемещается по свету, поэтому ей нужна удобная одежда. А вот от любимых каблуков она отказаться не может. Так что Дарья решила сочетать туфли и спортивные наряды.
2. Яркие ботильоны-носки
Даша — лицо модного дома Fendi. Она смело сочетает яркие цвета и необычные принты.
3. Секс и леопардовые принты
У Даши великолепное тело. Она подчёркивает все свои достоинства обтягивающими нарядами. На ней замечательно смотрятся чёрный топ и леопардовая юбка.
4. Девушка-ковбой
Не каждая может так сексуально носить ковбойские сапоги. Но Даше это удаётся.
5. Дорого-богато
Ещё один смелый и сексуальный образ — обтягивающий топ, расшитый крупными камнями. Смотрится изумительно.
6. Блёстки и шнуровка
На дне рождения старшей дочери Даша тоже выглядела очень смело. Она появилась в ярком боди и сапогах, напоминающих чулки-сетку.
7. Дерзкая и красивая
Дарья выходит в свет зачастую в очень откровенных нарядах. Как, например, в этом красном комбинезоне, который практически не оставляет простора для фантазии.
8. Бархатные ботфорты
Ботфорты — главный тренд сезона 2017–2018. У Дарьи множество вариантов такой обуви. Бархатные ботфорты, пожалуй, самые эпатажные в её гардеробе.
9. Сети
С такой фигурой даже полупрозрачное платье-сетка выглядит ослепительно.
10. Супермини
Платье-свитер и снова ботфорты. В таком виде Дарья прогуливалась по Нью-Йорку.