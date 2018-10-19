На целый час силовики перекрыли доступ к пенсионному фонду в центре города

Сегодня днём в Ярославле оцепили улицу Володарского. Силовики встали около дома № 5 (это здание местного отделения пенсионного фонда). Тут же поступило сообщение о мужчине, который якобы пришёл в отделение с угрозами. Об этом сообщил человек при исполнении в форме и в каске, который всех разворачивал и не давал проехать.

— Подразделение выехало на место по поручению УМВД, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.



Посыпалась разная информация: то ли кто-то вошёл в пенсионный фонд, то ли там нашли подозрительный предмет, то ли идут учения. На месте стало видно: оцеплено здание пенсионного фонда. Вдоль улицы стояли люди с автоматами. Прохожие говорили, с 11 часов утра не могли попасть в пенсионный фонд. Силовики никого не подпускали к зданию. Рядом стояла машина медицины катастроф.

К пенсионному фонду на Володарского приехали даже пожарные и медицина катастроф

— Я не знаю, что здесь происходит, я не вижу! Здесь нельзя снимать, и тут небезопасно, — сказал сотрудник в форме военной автоинспекции.

Пенсионный фонд работал в обычном режиме. Ни о каком дедушке они не слышали

Всё закончилось через час — в здание пенсионного фонда начали пускать людей.

Позже всё встало на свои места — в городе действительно прошла плановая тренировка оперативного штаба.

— В них были задействованы практически все спецслужбы города, — рассказали в ярославском управлении ФСБ по Ярославской области. — Плановая тренировка проходила на территории военного училища, отрабатывали оцепление вместе с военными.