Из «Ауры» эвакуировали людей: на место приехали 17 пожарных машин
19 октября 2018 10:07
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Сегодня рано утром по центру города пронёсся рёв пожарных сирен. Ярославцы насчитали 17 машин спасателей, которые примчались к торговому центру «Аура». Оттуда эвакуировали около ста человек.
— Сегодня проходят тренировочные учения. Людей эвакуируют из продуктового супермаркета на минус первом этаже, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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