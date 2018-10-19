Эвакуировали работников продуктового супермаркета

Сегодня рано утром по центру города пронёсся рёв пожарных сирен. Ярославцы насчитали 17 машин спасателей, которые примчались к торговому центру «Аура». Оттуда эвакуировали около ста человек.



— Сегодня проходят тренировочные учения. Людей эвакуируют из продуктового супермаркета на минус первом этаже, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

