И.о. мэра Ярославля Владимир Волков

Сегодня на общегородском совещании в городской администрации и.о. мэра Ярославля раздал новые указания своим подчинённым. На этот раз по-новому придётся работать главам районов города.

— Для того, чтобы с жителями любую ситуацию обсуждать, не дожидаться предписаний от служб, предлагаю главам определить любое место в вашем районе — самый большой зал, и раз в месяц собираться с жителями обсуждать вопросы. Один раз в месяц каждый глава должен встречаться в зале от 100 человек, — предложил и.о. мэра Владимир Волков.



Также он сообщил, что ярославцы могут жаловаться в мэрию через его соцсети.

— Все информационные аккаунты администрации и мои личные начинают работать как ЕДДС, — добавил он.

При этом новому градоначальнику не понравилось, что сейчас есть жалобы на единую диспетчерскую службу за долгие ответы на звонки. На следующей неделе он собирается съездить посмотреть на работу операторов.