Летучая не может улететь: зачем знаменитая ведущая приехала в Ярославль
19 октября 2018 07:10
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Популярная российская телеведущая Елена Летучая приехала в родной город. Ярославцы с удивлением встречали её на центральных улицах города: свой приезд теледива не афишировала.
— Елена приехала в Ярославль, потому что у неё закончились страницы в загранпаспорте, — рассказал Дмитрий Соколов.
Как только Елена Летучая поменяет загранпаспорт, то снова вернётся в Москву.
В январе этого года Летучей запрещали летать. В чем проблема.
Фото: Dimagrb/Instagram
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