Елена Летучая приехала в родной город по бумажным делам
Елена Летучая приехала в родной город по бумажным делам

 Популярная российская телеведущая Елена Летучая приехала в родной город. Ярославцы с удивлением встречали её на центральных улицах города: свой приезд теледива не афишировала.

— Елена приехала в Ярославль, потому что у неё закончились страницы в загранпаспорте, — рассказал Дмитрий Соколов.

Как только Елена Летучая поменяет загранпаспорт, то снова вернётся в Москву.

В январе этого года Летучей запрещали летать. В чем проблема.