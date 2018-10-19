Елена Летучая приехала в родной город по бумажным делам

Популярная российская телеведущая Елена Летучая приехала в родной город. Ярославцы с удивлением встречали её на центральных улицах города: свой приезд теледива не афишировала.



— Елена приехала в Ярославль, потому что у неё закончились страницы в загранпаспорте, — рассказал Дмитрий Соколов.



Как только Елена Летучая поменяет загранпаспорт, то снова вернётся в Москву.



В январе этого года Летучей запрещали летать. В чем проблема.