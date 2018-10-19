Вчера у Сергея Лазарева был концерт в нашем городе

Известный российский певец Сергей Лазарев посетил наш город. Вчера у него был концерт в Ярославле. Перед выступлением популярный исполнитель решил прогуляться по центру города. Сначала Сергей залез на звонницу Спасо-Преображенского монастыря, потом погулял по окрестностям кремля и посетил Советскую площадь. В своем инстаграме Сергей Лазарев написал, что вдохновился нашим городом:



— Прогулка по Ярославлю перед вечерним концертом! Вдохновляюсь, вдыхаю солнечную осень, ведь теплый октябрь принесет за собой холодный ноябрь. Уже совсем скоро, — написал Сергей Лазарев.



Прав Сергей Лазарев, что скоро придёт холодный ноябрь. Когда ярославцам ждать суровую осень.

