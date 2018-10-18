«Локомотив» всухую обыграл «Адмирал»

Ярославская команда сразилась сегодня на родной арене с командой из Владивостока. Матч начался в 19:00. В первом периоде хоккеисты так и не смогли определить, чья команда сильнее. Счёт был 0:0. Начался второй период, и через пару минут — удаление у «Локомотива». Но это не повлияло на общую игру команды: наши ребята забили гол, а затем снова и снова. Два гола подряд забил Даниил Апальков под номером 40. И снова через пару минут — четвертый гол! Последнюю шайбу забил Григорий Денисенко под 14 номером. Так закончился второй период со счётом 4:0. В последнем периоде команды воздержались от голов. Поздравляем с победой родной ярославский «Локомотив»! Трибуны ревут, болельщики в восторге от сегодняшнего матча:

— Игра была на ура! Всё супер, так держать! «Локомотив» — лучший, — восхищается болельщица Екатерина Юдакова.



— Продолжаем продолжать. Надели на шею «Адмиралу» якорь и отправили в дальний путь, даже штурвал не помог. Спасибо, команда, всех с красивой победой! Илье с такой игрой впору сухарики рекламировать, — говорит Владимир Волков.