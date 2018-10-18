Фермер переживает: он возлагает большие надежды на пропавшее стадо

Фермер Андрей Стечкин и его отец просят помощи у неравнодушных ярославцев. На днях у них случилась большая неприятность: в Переславском районе рядом с деревней Архангельское пропали овечки, на которых они возлагали большие надежды в плане получения молока и овечьих сыров. Пропали 13 ярочек. Особые приметы: из них 11 белого цвета и две серого. На ушах зеленые бирки. С ними были еще пять баранчиков.

— Большая просьба, если у кого-то есть возможность дать квадрокоптер на неделю с четкой камерой для поиска, помогите нам. Площади для поиска большие, трава по пояс, местность холмистая. За день накручиваю по 15 километров и без результатов. А ведь есть еще обычная работа по хозяйству, — переживает Андрей Стечкин.



Фермер обещает заплатить каждому, кто поможет найти овечек. Обещает отблагодарить либо молочными продуктами, либо деньгами.



В комментариях под постом Андрея люди предлагают, как лучше искать пропавшее стадо.



— Вам нужен не квадрокоптер, а одна поисковая собака. Пользоваться носом они умеют от природы, нужно просто объяснить, что искать. Слово «овцы» тоже собаки, скорее всего, знают. Образцов запаха полно, — предлагает Тамара Джапаридзе.



— Нужен водитель квадрокоптера. И собака. И «Лиза Алерт» для овечек, — комментирует Степан Викторовичев.



— Можно ещё, как вариант, попросить парапланеристов полетать, посмотреть. Наши парапланеристы искали недавно овцебыков из Покрова, к сожалению, безрезультатно. Но были и удачные случаи нахождения ими коров, — говорит Анастасия Филатова.



Где сейчас могут быть овцы — Андрей Стечкин не представляет. У овечек осенью начинается гон, и за ними сложно уследить. Если вы можете ему чем-либо помочь, свяжитесь с ним.

— На рынке местном пасутся теперь. В мясном ряду. В других случаях шашлык на два года условно, — ехидничает Илья Кукоев.



Кстати, квадрокоптером часто ищут пропавших людей. Читайте трогательную историю, как искали 76-летнего дедушку.