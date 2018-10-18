Отец сказал, что сына покусала собака

Мужчина придумал целую историю, чтобы выпрашивать деньги у знакомых



25-летний житель Пошехонья наживался на собственном сыне. Мужчина придумал целый план: сказал соседке, что ребёнка покусала собака. Малышу очень плохо, требуется операция и лечение. Пенсионерка пожалела маленького мальчика и дала его отцу 15 тысяч рублей. Спустя какое-то время мужчина снова обратился к соседке: этих денег не хватило. Женщина дала ещё 20 тысяч, но засомневалась. Ведь молодой отец не показывал никаких справок. Выяснилось, что всю эту историю мужчина просто придумал. А все деньги потратил на себя.



— Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



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