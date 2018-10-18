Полицейские хвалят своих ростовских коллег за хорошую работу

В Ярославской области «засветился» грабитель-гастролёр из Вологодской области. Он начал воровать у женщин сумки в Ростове Великом. Первое преступление он совершил вчера на улице Декабристов, а второе — на Ломоносова.



— Общая сумма ущерба составила около 9,5 тысячи рублей, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Вологодской области.



Мужчину сотрудники МВД поймали на вокзале с билетом в руках. Бывалые полицейские говорят, что так быстро поймать уличного грабителя — редкость, и хвалят своих коллег за мастерство.



— Задержанный собирался уехать на поезде, и тогда найти его было бы очень сложно, — уточняют в региональном управлении МВД. — Но теперь ему придётся ответить за совершённые преступления перед законом.



Сейчас полицейские выясняют, не натворил ли мужчина ещё каких-нибудь дел, проверяя на причастность к похожим преступлениям. В скором времени суд решит вопрос о мере пресечения для подозреваемого. В отношении него уже возбуждены уголовные дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Читайте также: серийные грабители нападают на магазины в Ярославле — хроника событий.