Нарушений в «Космике» проверяющие не нашли

В Ярославле ревизоры нагрянули в парк развлечений «Космик», который находится на 3-м этаже торгового центра «Аура». Они проверили, безопасно ли там кататься на аттракционах и играть в автоматы.



Каких-то серьёзных нарушений ревизоры не нашли, но всё же было к чему придраться.



— Существует пробел в законодательстве: с одной стороны, не запрещается продавать алкоголь в розницу при наличии лицензии в непосредственной близости от детских игровых залов, но с нравственной точки зрения это неправильно, — отметил председатель Совета отцов Ярославской области Алексей Таганов.



Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин отметил, что проверка «Космика» и других парков аттракционов связана с заработавшим недавно Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».



Мы ждём от представителей торгового центра «Аура» и парка аттракциона «Космик» комментариев со своим видением сложившейся ситуации. Тем более, что никаких нарушений закона проверяющие не нашли, но всё же осудили продавцов спиртного.



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