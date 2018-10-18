На месте огромной помойки появится цветущая роща

В Переславле-Залесском на месте закрытого в прошлом году мусорного полигона хотят высадить рощу. Власти уже согласовали проект рекультивации с Росприроднадзором.

Полигон под Переславлем-Залесским закрыли из-за нарушений требования экологической безопасности: ядовитый фильтрат с него спокойно утекал в почву.

— Положительное заключение по переславскому проекту в Росприроднадзоре получено. Теперь мы продолжаем работу по включению рекультивации полигона в деревне Красное в федеральный проект «Чистая страна», входящий в состав национального проекта «Экология». Для проведения всего комплекса мероприятий необходимо около 300 миллионов рублей, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Превращать мусорный полигон в цветущую рощу будут два года. На первом техническом этапе будут утрамбовывать и пересыпать отходы инертным материалом, утилизировать фильтрат и мусорные газы. На втором этапе пройдет биорекультивация, после которой завезут плодородный грунт и высадят деревья.