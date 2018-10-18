Мост-виадук на Волжской набережной законсервируют

В Ярославле полностью закроют участок Волжской набережной. Это коснётся моста-виадука у Арсенальной башни, который уже частично перекрыт.

— Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами появился в Ярославле в 1820 году и является объектом культурного наследия федерального значения. В данный момент подрядчик проводит первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия по его сохранению, — рассказали в мэрии Ярославля. — Подрядчик выполнит укрепление кирпичной кладки временными стяжками и заполнит трещины специальным раствором, чтобы избежать их дальнейшего разрушения, а также проведёт косметический ремонт.

Движение по нему закроют с 22 октября до 31 декабря. Ограничение движения коснётся участка от дома № 11 до дома № 5 по Волжской набережной, а также Волжского спуска.

Гуляющим придётся обходить этот участок по нижней набережной либо через Вечный огонь.