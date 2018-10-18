Из-за ДТП встали несколько улиц

В центре Ярославля собираются большие пробки. В обеденное время движение всегда бывает затруднено, но сейчас просто встала улица Советская от Республиканской до Трефолева.

Причиной этому стало ДТП на Красной площади, где «поцеловались» две машины.

— Выезд с круга на Ушинского — всё очень плохо, — рассказывает Любовь Голованова в группе «Первый Ярославский автопортал 76».

Пробка уже захватила и площадь Волкова, выезд с которой в любом направлении сейчас затруднён. Зато свободна улица Победы, открыт проезд через самый центр вокруг Советской площади.