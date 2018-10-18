Красная площадь встала из-за «поцелуя»: ищем пути объезда
18 октября 2018 13:45
664 2
В центре Ярославля собираются большие пробки. В обеденное время движение всегда бывает затруднено, но сейчас просто встала улица Советская от Республиканской до Трефолева.
Причиной этому стало ДТП на Красной площади, где «поцеловались» две машины.
— Выезд с круга на Ушинского — всё очень плохо, — рассказывает Любовь Голованова в группе «Первый Ярославский автопортал 76».
Пробка уже захватила и площадь Волкова, выезд с которой в любом направлении сейчас затруднён. Зато свободна улица Победы, открыт проезд через самый центр вокруг Советской площади.
Фото: Любовь Голованова / Первый Ярославский автопортал 76
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru