Ярославец заказал за свой счёт ямочный ремонт

Ярославца настолько раздражала дорога в ямах в Заволжском районе, что он раскошелился на её ремонт. Мужчина заказал ямочный ремонт улицы Университетской, правда, только по одной стороне.

— Рабочий объяснил, что заказчик ездит по ней только в одну сторону. Билет в один конец. Но все равно уважуха и очередной позор власти! — написал в соцсетях Евгений Куртынов, проезжавший по ремонтируемой улице.

Другие водители оценили инициативу.

— Просто красавец! Жму обе руки! — написал Олег Мартьянов.

— Неравнодушным — респект! — поддержал Александр Голубков.

Ямы залатали на одной стороне улицы

На качество заплаток никто не обратил внимания, ведь это и неважно, когда в городе происходит такое. Теперь на участке улицы Университетской в ямах осталась только одна полоса.