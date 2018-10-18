Военные захватили главный вентиль переславской котельной: хроника битвы за теплые батареи

Сотрудники котельной фотографировали военных со своей территории

В Ярославской области разразился скандал в борьбе за тепловую энергию. Бойцы РВСН (ракетные войска стратегического назначения) захватили вентиль котельной «МЭС», которая перестала давать тепло в военные городок и часть.



— Они открыли задвижку, пустив по трубам тепло, и держали оборону вентиля, пока руководство котельной не пообещало, что больше не будет закрывать. Оборону солдаты держали в течение нескольких часов, чтобы сотрудники котельной вновь не перекрыли его, — передаёт из Переславля-Залесского журналист Наталья Власова. — Я сама видела, как они сидят в полном обмундировании на вентиле и держат оборону. Это место находится на муниципальной территории — между котельной и зоной военных.



Предприятие отапливает не только военных, но и гражданских — микрорайон Чкаловский, где живёт около 20% горожан (около трёх тысяч человек), а также находятся школа, детский сад и музей-заповедник. А так как работает один котёл, то напор и температура в кранах и батареях у гражданских заметно упали.



— Служащие из военной части № 74400 от переговоров отказываются, говорят, что исполняют приказ командования, — сообщает Наталья. — Руководство котельной обратилось за помощью в прокуратуру, военную прокуратуру и ФСБ.





— Была ограничена свобода граждан Российской Федерации, — считает генеральный директор «МЭС» Юрий Егоров. — Военные стояли в оцеплении и не скрывали приказа — блокировать руководство и сотрудников котельной. Это прямое хищение тепловой энергии. Я направил по данным фактам заявление в главную военную прокуратуру, в Переславскую межрайонную прокуратуру и сделал обращение к верховному главнокомандующему Владимиру Путину.



Отключили военных из-за огромных долгов — около 100 миллионов рублей. Они не платили за тело и горячую воду уже несколько лет. Из-за этого в должниках оказалась и котельная — ей нечем оплачивать газ. Его в переславскую котельную «МЭС» поставляет компания «Газпром межрегионгаз Ярославль». Долг предприятия — почти 50 миллионов рублей, но поставщик продолжает подавать топливо..

Гендиректор котельной пытался договориться с военными, но не смог

Котельную «МЭС» в Переславле построили несколько лет назад. Поначалу жители Чкаловского оказались в привилегированном положении перед остальными жителями города — у них летом практически не было перебоев с горячей водой и всегда вовремя включали отопление.



— Потом начались какие-то споры с местной администрацией, — вспоминает Наталья Власова. — Сначала мэр Денис Кошурников вставлял им палки в колёса, потом и мэр Владимир Волков. Первый хотя бы за детский сад и школу платил, второй, со слов Егорова, — вообще не перечислял за тепло денег. Но гражданских котельная всё равно обслуживает, так как не имеет права по закону их отключать от жизненно необходимых услуг. А вот с военными прямой договор без посредников: не заплатил — услугу не получил.

Сейчас на котельной «МЭС» собираются в убыток себе запускать второй котёл, чтобы не замёрзли гражданские. Руководство города, сотрудники котельной, журналисты, а теперь и силовики следят за развитием событий.

