У девушки депрессия, и в последнее время она ни с кем не общалась

В Ярославле разыскивают 30-летнюю Наталью Пантину. 3 октября она ушла из квартиры своей мамы в Брагино. Родные не представляют, где она может быть.



— Я в этот день уехала в Гаврилов-Ям к маме. Сказала Наташе, чтоб трубку обязательно брала. Но она не отвечала. Я на нервах приехала на следующий день рано утром, а её нет. Она даже чай не допила и ушла в чём была. У неё мобильного нет, она его потеряла и так и не купила, — дрожащим голосом рассказала мама Натальи Пантиной.



Известно, что женщина была одета в толстовку с капюшоном серого цвета и оранжевую куртку. На ногах серые джинсы и красно-оранжевые кроссовки с белыми шнурками.



Последнее время Наталья ни с кем не общалась. Она лишь слушала музыку и смотрела музыкальные клипы. Она сильно переживает из-за смерти парня, который погиб пять лет назад. У неё депрессия с того года. Татьяна говорит, что от антидепрессантов дочь стала похожа на зомби.

— Её знакомая сказала, что Наташа перед уходом просила у неё денег взаймы. Хотела уехать. Но та дала ей всего 300 рублей. Куда можно уехать на эти деньги? —переживает мама пропавшей девушки, Татьяна.



Последний раз Наталья была в сети «ВКонтакте» 3 октября в 11:11. В день побега она с кем-то переписывалась

Наталья даже с родителями не разговаривала. С родственниками она тоже не общалась. Двоюродный брат Натальи Дмитрий считает её странной:



— Наташа своеобразная девушка, на своей волне. Бывают люди «из космоса». Так вот это как раз тот случай.



Волонтёры поискового отряда «Партизан» сообщают яркие приметы девушки:



— На вид около 25–30 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, длиной до плеч. На предплечье левой руки тату дракона, на запястье правой руки — весы.



Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам в полицию: 55-02-02 и 55-21-93. Или волонтёрам на сотовый 8 930 116-51-65.



У ярославцев просят помощи: несколько дней разыскивают девушку, которая дезориентирована и нуждается в помощи. Отличительные приметы.

