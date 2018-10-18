Машин с каждым годом становится всё больше

Раздражённые отсутствием нормальных парковок ярославцы пожаловались мэру. Ну в самом деле, что такое: задержишься вечером на работе, приезжаешь домой, а мест, чтобы припарковать машину, нет. Об этом рассказали жильцы дома № 89 на улице Суздальской во Фрунзенском районе. Кроме того, возле дома нет нормальной подъездной дороги и фонарей.



— При строительстве двух новых домов во Фрунзенском районе Ярославля не было учтено необходимое количество парковочных мест. Подъездная дорога протяжённостью чуть больше ста метров не заасфальтирована, а просто выложена плитами. Тротуары отсутствуют, освещения вдоль этой дороги также нет, — констатировал Владимир Волков. — Мы непременно будем общаться с застройщиком на предмет устранения этих недочётов. Освещение городские службы восстановят в ближайшие дни. На весну ― начало лета будем планировать строительство дороги, соответствующей всем нормативам.



Кстати, до этого власти сказали, что они разрешили застройщикам забить на парковки.

