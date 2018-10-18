Свалку нашли на берегу Которосли

В Ярославле прокуратура заставила чиновников убирать мусор. Прокуроры заметили свалку в Красноперекопском районе. Кучи бытового мусора, обёрток, бутылок и строительных отходов заполонили район. Отходы валяются на берегу Которосли у дома 64Б по улице Стачек и далее вдоль забора акционерного общества «Красный Перекоп», а также по улице Зеленцовской в сторону Петропавловского парка и в сторону улицы Мамонтова.

— По результатам проверки в сентябре главе территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов внесено представление об устранении выявленных нарушений, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

За мусором теперь следит даже прокуратура

Уборку этих территорий прокурор также проконтролирует.